Durch ihre Teilnahme bei Germany's next Topmodel sammelte Enisa Bukvic Erfahrungen und davon möchte sie bei Promiflash etwas an die zukünftige Kandidatinnen-Generation weitergeben: "Ich denke, das ist nichts für kleinere Mädchen, vielleicht ein bisschen ältere Mädchen. Ich finde, 20 plus wäre gut." Teenager könnten die Menge an Kritik, die man in der Show oftmals einstecken muss, häufig nicht so gut verarbeiten.



