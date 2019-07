Wie die Mama, so die Kinder! Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Ciara (33) jetzt zwei süße Videos ihrer beiden Kids Sienna (2) und Future (5), die beweisen: Die Sängerin hat ihr musikalisches Talent an ihren Nachwuchs eindeutig weitergegeben! In den Videos rocken die Kleinen locker und lässig ab und zeigen aller Welt ihre Dance Moves. Die Tanzeinlage ihrer Sprösslinge kommentierte die Musikerin mit den Worten: "Meine Kinder lieben es zu tanzen."



