Was für ein Hingucker! In den vergangenen Wochen hatte Jada Pinkett-Smith (47) vor allem wegen ernsterer Themen für Aufsehen gesorgt: In ihrer Facebook-Talkshow hatte nicht nur Jordyn Woods (21) über den Tristan Thompson (28)-Skandal ausgepackt, zuletzt sprach auch Sex and the City”-Star Kristin Davis (54) über ihre Erfahrungen mit Rassismus. Jetzt sorgte die Schauspielerin hingegen mit einem Urlaubsschnappschuss für einen Wow-Moment. Aber auch im Bikini vermittelt Jada eine wichtige Message!

Aktuell schippert die 47-Jährige mit ihrem Liebsten Will Smith (50) und den gemeinsamen Kindern Jaden (21) und Willow (18) sowie ihrem Stiefsohn Trey übers Mittelmeer. Ihre Instagram-Follower ließ sie daran mit einem heißen Pic teilhaben: In einem knappen grünen Zweiteiler räkelt sich die Sängerin auf dem Boot. "Ich nehme den Hot-Girl-Sommer voller Spaß, danke", schrieb sie zu dem lasziven Foto – und bezog sich damit laut Daily Mail auf ein Statement der Rapperin Megan Thee Stallion. Diese hatte den "Hot-Girl-Sommer" als eine Zeit beschrieben, in der man als Frau "ohne Entschuldigung" man selbst sein könne, Spaß haben, selbstbewusst sein und die eigene Wahrheit leben soll.

So harmonisch wie Familie Smith jetzt die Mittelmeer-Auszeit genießt, war es allerdings nicht immer. Erst vor einigen Monaten hatte Jada in ihrer "Red Table Talk"-Sendung offenbart, dass sie in ihrer Ehe mit Will bereits einige Male darüber nachgedacht habe, ihn zu verlassen – und auch er mit dem Gedanken gespielt habe.

Getty Images Jada Pinkett Smith bei den MTV Movie Awards 2019

Larry Busacca/Getty Images Jada Pinkett-Smith und Will Smith beim Correspondents' Association Dinner im Weißen Haus

Valerie Macon/AFP/Getty Images Jada Pinkett-Smith und Will Smith, Schauspieler

