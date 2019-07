Prinz George wird sechs Jahre alt! Der Dritte in der britischen Thronfolge feiert am Montag seinen Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass veröffentlichen seine Eltern Prinz William (37) und Herzogin Kate (37) drei neue, zuckersüße Schnappschüsse des Geburtstagskindes – auf denen strahlt der Mini-Prinz in einem englischen Fußballtrikot und mit einer niedlichen Zahnlücke in die Kamera. Die Bilder hat Mama Kate übrigens höchstpersönlich geschossen.



