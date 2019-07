Na, da konnte sich Justin Bieber (25) wohl einfach nicht beherrschen! Seit einem Dreivierteljahr ist der Pop-Star mit seiner Hailey (22) verheiratet – und das offenbar ziemlich glücklich. Im Netz bekunden die beiden Turteltauben regelmäßig ihre Liebe. Nun ließ der Sänger aber nicht Worte, sondern Taten sprechen. Als seine Frau am Wochenende in einen Van einstieg, war ihr Hinterteil wohl einfach zu verführerisch für den Biebs: Er kniff dem Model ganz ungeniert in den Po.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de