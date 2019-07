Folgt doch noch ein großer Rosenkrieg? Noch bis zum vergangenen Wochenende waren Jenny Frankhauser (26) und Hakan Akbulut bis über beide Ohren verknallt. In den sozialen Medien teilten sie ein verliebtes Pärchen-Pic nach dem anderen. Doch nun ist nach nur einem Monat Beziehung schon wieder alles vorbei. Was es mit dem plötzlichen Beziehungsende auf sich hat, wollte die Reality-TV-Darstellerin bisher nicht verraten. Laut einer Promiflash-Umfrage sind sich die Fans allerdings sicher, dass Hakan alle Details zu der Trennung auspacken wird!

Offenbar hat Jenny die Trennung schwer getroffen. Einzelheiten dazu möchte die Ex-Dschungelqueen für sich behalten. Anscheinend will sie eine öffentliche Schlammschlacht vermeiden. Aber sieht ihr Ex das genauso? In einer Promiflash-Abstimmung sind sich satte 882 der Leser und damit 78,5 Prozent [Stand: 23.07., 11:56 Uhr] sicher, dass Hakan bald aus dem Nähkästchen plaudern wird. Nur 241 von insgesamt 1123 Fans glauben an die Verschwiegenheit des Muskelmanns.

Die Beziehung der beiden war zwar nur von kurzer Dauer, für Jenny scheint es aber trotzdem die große Liebe gewesen zu sein. Kurz vor der Trennung hatte sie im Promiflash-Interview verraten, dass sie und Hakan sogar schon über eine mögliche Hochzeit gesprochen hätten. "Er sagt sogar, dass ich die Frau bin, mit der er sich ganz viel vorstellen kann: heiraten, Kinder kriegen", plauderte die 26-Jährige in dem Gespräch aus.

Facebook / https://www.facebook.com/JennyFrankhauser/?__xts__%5B0%5D=68.ARA6ab8HRqRaAP4L8YHGQ0gcgZDb-ClS4ugn3orbvf5hMb_DWldgc3B3pskTSaKUFHwUFJto3YBT0Rl_sEyyyM98GIVGUkP_Z4WB_r5VYFTZa2Ds9eeahhQu3OiRQ274eyvmoXGUq3tSBxLiz-kZGiQTfC0OWTVp3lJh9bDq4wmAyEseu13iE57Yn5SZzKqgaV6fbpaiQyS0yjlWAUyho5fywHuK0X5Y_XcblO6K56nqPqGiEH6iWIeb3nNqMTnohuLzND2uY1VGDllqwSx7uPkjrcvADG0OCvieymkL4S_OuWBhoLtPWIbV_4jANh4--eUUtTvmgIvDz2CNOwJQOaetyezg&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF Jenny Frankhauser und Hakan Akbulut

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, TV-Sternchen

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Hakan Akbulut im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de