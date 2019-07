Übertreibt der Wendler mit seiner Sex-Prahlerei? Bereits in mehreren Interviews sprachen Michael Wendler (47) und seine blutjunge Freundin Laura Müller (18) offen über ihr Sexleben. Seit diesem Dienstag ist das Paar im Sommerhaus der Stars zu sehen und auch dort plaudert der Schlagerstar gerne über die schönste Nebensache der Welt. Einen bestimmten Satz hätte sich der Endvierziger aber vielleicht besser sparen sollen – denn von seiner Sex-Prahlerei zeigen sich einige Zuschauer regelrecht angeekelt!

In dem Spiel in der ersten Folge müssen die Promi-Paare Fragen in luftiger Höhe beantworten – unter anderem diese: "Wie viel Prozent der Menschen haben unter 15 Minuten Sex?" Darauf antwortet Michael: "Wir machen es ja fünfmal hintereinander, also werden 15 Minuten bei uns dann anders gerechnet", erzählte der Bartträger frei von der Leber weg. Einige User hätten es allerdings gerne nicht so genau gewusst: "Der Wendler ist auch nur im Sommerhaus, damit er immer wieder erzählen kann, dass er Laura bumst" und "Jahrelange Trash-Erfahrung, aber das Verhältnis zwischen Laura und dem Wendler macht mich fertig", schreiben zum Beispiel zwei Social-Media-Nutzer auf Twitter.

Laura ließ den Wendler allerdings nicht von Anfang an ran – an ihrem Kennenlernabend ließ die 18-Jährige ihren jetzigen Freund eiskalt abblitzen. "Ich hatte noch Zeit nach dem Auftritt und dann habe ich sie gefragt, ob sie nicht Lust hat mitzukommen und dann hat sie Ja gesagt. Ganz spontan", berichtet Michael und merkt amüsiert an: "Und dann sind wir ins Hotel und es ist nichts passiert. Die hat mich nicht rangelassen. Ich war völlig geschockt. Wieso kommt die denn mit?"

