Die Fans sind geschockt: Lili Reinhart (22) und Cole Sprouse (26) haben sich getrennt! Die Schauspieler lernten sich am Set der Serie Riverdale kennen und spielten lange Zeit ein Liebespaar. Doch auch hinter den Kulissen funkte es gewaltig zwischen den beiden. Nach zwei Jahren ist ihre Beziehung nun allerdings vorbei. Eine Quelle von Hollywood Life will den 26-Jährigen in einem Gespräch mit seinen Freunden sogar sagen gehört haben: "Es sieht nicht gut aus bei uns. Ich denke wirklich, dass es vorbei ist."



