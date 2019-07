Halten Michael Wendler (47) und Laura Müller die Zeit in Das Sommerhaus der Stars etwa nicht ohne Sex aus? Seit 23. Juli kämpfen der Schlagerstar und seine bessere Hälfte um den Titel "Promipaar 2019". Doch schon kurz nach ihrer Ankunft in der Villa teilen die zwei Turteltauben ihren Konkurrenten eine große Sorge mit: Michael und Laura machen sich Gedanken darüber, wie sie in dem von Kameras überwachten Haus unbeobachtet Zärtlichkeiten austauschen können. Doch der Wendler hat bereits einen Plan ausgeheckt!

Im Gespräch mit Zimmernachbarin Kate Merlan äußert der Wendler seine Befürchtungen hinsichtlich seines sexlosen Sommers. "Meint ihr, ihr könnt jetzt zwei Wochen lang die Finger voneinander lassen? Das wird schwer", klagt er der Freundin von Benjamin Boyce (50) sein Leid. Doch falls der Druck zu groß werden sollte, wollen Michael und seine Laura auf jeden Fall miteinander verkehren: "Unser Plan war ja eigentlich, auf die Toilette zu gehen. Wir hoffen, dass es zu Sex kommt. Also ich hoffe, ich hoffe ja immer. Mal gucken, was passiert. Liegt nicht an mir. Ich kann immer."

Nino de Angelo (55)-Ex Kate hat da anderweitig vorgesorgt. "Wir waren heute Morgen noch sehr aktiv, bevor wir hergekommen sind", berichtete sie dem "Sie liebt den DJ"-Interpreten stolz. Was glaubt ihr: Werden Laura und Michael es wirklich wagen, vor laufenden Kameras und Mikros miteinander zu schlafen? Stimmt ab!

TVNOW Michael Wendler und Laura Müller in "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

TVNOW / Max Kohr Benjamin Boyce und Kate Merlan

Anzeige

Defrance Michael Wendler und Laura Müller beim radio B2 Schlagerhammer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de