Beth Chapman (✝51) wird ein allerletztes Mal über die Mattscheiben flimmern! Die Ehefrau von TV-Kopfgeldjäger Duane Chapman (66) starb Ende Juni an den Folgen ihrer Krebs-Erkrankung. Doch vor ihrem Tod stand die Blondine noch ein Mal mit ihrem Mann für seine Show "Dog's Most Wanted" vor der Kamera. Ein erster Trailer verspricht nun hoch emotionale Episoden, in denen die Verbrecher-Jagd neben Beths Überlebenskampf fast in den Hintergrund rutscht.



