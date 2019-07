Diese Trennung scheint an Jennifer Frankhauser (26) ordentlich zu nagen! Erst vor wenigen Wochen hatte der Reality-TV-Star bekannt geben, Hakan Akbulut zu daten. Doch ehe es richtig losging, war die Turtelei mit dem Fitnessmodel schon wieder vorbei. Jetzt äußert sich die ehemalige Dschungelkönigin unter Tränen das erste Mal zu dem Liebes-Aus: "Egal, wie lange wir zusammen waren – Liebe kennt keine Zeit. Also wenn man jemanden liebt, dann liebt man jemanden", offenbart sie tieftraurig am Dienstag in ihrer Instagram-Story.



