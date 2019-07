Was sagen eigentlich die Experten zur Performance von Gerda Lewis (26) bei Die Bachelorette? Aktuell sucht die Ex-Germany's next Topmodel-Beauty im TV ihre große Liebe. Wie schlägt sie sich dabei? Promiflash hat mal bei ein paar anderen Kuppelshow-Stars nachgehakt: "Gerda macht das ganz gut – sie ist, glaube ich, eine sehr toughe Frau und sie hat natürlich einen unglaublich guten Körper und ein schönes Erscheinungsbild und ich glaube, das macht sie ganz gut und sehr selbstbewusst", erklärte Ex-Der Bachelor-Kandidatin Evanthia Benetatou (27). Ob ihr Ex-Bachelor in Paradise-Teilnehmerin Evelyn Burdecki (30) da zustimmt?



