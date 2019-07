Miriam Höller (32) wird wohl nie ganz über den Tod ihres Verlobten hinwegkommen – doch das will sie auch gar nicht! Im September 2016 ist der Pilot Hannes Arch (✝48) bei einem Helikopter-Absturz tödlich verunglückt. Noch heute trauert Miriam um ihn, besonders dann, wenn die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin durch Hannes' Heimat wandert, die Berge Österreichs. "Ich glaube, dass es aber dennoch wichtig ist, zu diesen Orten zu gehen und sich Zeit zu nehmen", erklärt Miriam in einem Video auf Instagram und vergießt dabei bittere Tränen, zu denen die 32-Jährige klipp und klar steht: "Ich finde, das ist so ein Schwachsinn, sich selbst und anderen immer beweisen zu müssen, wie stark man ist. Warum nicht einfach mal schwach sein?"



