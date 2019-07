Elena Miras (27) macht ihren Hatern eine klare Ansage! Gemeinsam mit ihrem Freund Mike Heiter gehört die Ex-Love Island-Beauty zum diesjährigen Das Sommerhaus der Stars-Cast. Doch mit ihrer temperamentvollen Art kommt die Schweizerin nicht bei allen Zuschauern gut an – sobald die erste Folge im Netz abrufbar war, erntete Elena einen mächtigen Shitstorm! Das konnte die 27-Jährige nicht einfach so auf sich sitzen lassen: In ihrer Instagram-Story machte sie ihrem Ärger nun Luft...



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de