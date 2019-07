Gerade gab Jenny Frankhauser (26) nach nur wenigen Wochen Beziehung das plötzliche Liebes-Aus mit Hakan Akbulut bekannt. Über den genauen Trennungsgrund sind sich die beiden uneinig: Die einstige Dschungelkönigin beschuldigte den früheren Stripper, sie geschlagen zu haben. Hakan wies die Anschuldigungen allerdings von sich und behauptete, dass die Verletzungen vom Sex kamen. Reagiert Jenny mit diesem Netz-Beitrag jetzt auf seine Äußerungen?

Auf Instagram postete die 26-Jährige vor wenigen Minuten ein Bild und dazu noch ein emotionales Zitat. "Ich bin lebendig, weil ich eine Kämpferin bin. Klug, weil ich Fehler gemacht habe. Ich kann lachen, weil ich die Traurigkeit kenne", lauten die Zeilen in ihrer Insta-Story. Sind sie eine klare Ansage an Hakan in Bezug auf seine Sex-Geschichte? Die Sängerin hatte zuvor noch deutlich gemacht, dass sie sich zu der ganzen Sachen nicht mehr äußern will.

In einem fast einstündigen Video packte der Ex-Freund von Jenny erst kürzlich aus und rechnete knallhart mit der brünetten Beauty ab. "Ich bin in dein Leben gekommen und du hast die Beziehung öffentlich gemacht, du brauchst jeden Tag Social Media, aber wenn es vorbei ist, ist es vorbei und du hast kein Recht, etwas zu posten", klagte der Sport-Freak.

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser zeigt ihre Verletzungen

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im Juli 2019

Instagram / hakan.akbulut.official Hakan Akbulut, Instagram-Bekanntheit

