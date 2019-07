Diese Freundschaft gilt als beendet! Kim Kardashian (38) und der Promi-Fotograf Marcus Hyde arbeiteten über Jahre hinweg immer wieder zusammen. Das Verhältnis zwischen dem 33-Jährigen und Kim war sogar so gut, dass er sie und Ehemann Kanye West (42) samt Familie in den Urlaub begleiten durfte. Doch nun werden Vorwürfe laut, Marcus habe versucht, mit seinem guten Ruf an Nacktfotos von Nachwuchsmodels zu kommen. Ein Skandal, zu dem sich jetzt auch die Reality-Queen äußert.

An die Öffentlichkeit geriet der Fall, da das Model Sunnaya Nash den Nachrichtenverlauf zwischen sich und dem Fotografen im Netz teilte. Dort ist zu lesen, wie Marcus noch vor einem möglichen Shooting Nacktfotos von Sunnaya verlangt – in Folge dessen würde er sie sogar komplett umsonst ablichten. Als sie sich weigerte, ihm solche Bilder zu schicken, erklärte Marcus, dass sie das Shooting in diesem Falle knapp 1.800 Euro kosten würde. Daraufhin lehnte das Model eine Zusammenarbeit ab und die Geschichte ging viral. Natürlich bekam auch Kim Wind von der Geschichte und wendet sich nun von ihrem einstigen Freund ab.

In ihrer Instagram-Story stellt Kim klar: “Meine eigenen Erfahrungen waren immer professioneller Natur. Ich bin zutiefst schockiert, traurig und enttäuscht zu lesen, dass andere Frauen ganz andere Erlebnisse hatten. Wir können dieses Verhalten nicht unter den Tisch kehren und ich applaudiere allen, die sich äußern.” Marcus hat sich bisher nicht zu den Vorkommnissen geäußert – sein Instagram-Profil wurde jedoch deaktiviert.

Getty Images Marcus Hyde, Fotograf

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloe, Kim und Kourtney Kardashian mit Marcus Hyde

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, TV-Ikone

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de