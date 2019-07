Die Schlammschlacht zwischen Jenny Frankhauser (26) und ihrem Ex Hakan Akbulut geht weiter! Nach nur wenigen Wochen Beziehung haben die beiden sich urplötzlich getrennt. Nun verrät Jenny den angeblichen Grund für das Liebes-Aus: Hakan soll sie geschlagen haben! "Ich kann euch alles beweisen. Hier, meine Hand kann ich kaum bewegen, es tut alles weh, es ist aufgeplatzt. Meine Brust ist komplett blau, ich habe überall Kratzer", erzählt sie in ihrer Instagram-Story. Hakan will davon allerdings nichts wissen. Er behauptet, Jennys Blessuren seien bei etwas wilderem Sex entstanden.



