Die Liaison von Jennifer Frankhauser (26) und Hakan Akbulut dürfte nach diesen krassen Vorwürfen endgültig Geschichte sein! In einem langen und emotionalen YouTube-Statement wirft das Fitnessmodel seiner Verflossenen vor, sie sei komplett ausgerastet, als er nach einem Streit seine Koffer packen wollte. Hakan bezeichnet ihr Verhalten darin sogar als "psycho". Die Ex-Dschungelkönigin sei wie besessen gewesen. "So viel Schauspiel, so viele Gesichter, dass ich einfach keine Kraft mehr hatte", beteuert der Holländer. Auch dass Jenny ein gemeinsames Pärchenfoto mit Farbe zerstört habe, sei für ihn ein eindeutiges Warnsignal gewesen.



