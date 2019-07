Überraschende Erkenntnis für Bella Thorne (21)! In einem TV-Interview offenbarte die Schauspielerin kürzlich: Während eines Gespräches mit einem guten Freund habe sie festgestellt, dass sie pansexuell ist. "Ich habe das bislang gar nicht gewusst", beteuerte die 21-Jährige bei Good Morning America. Doch was bedeutet das genau? "Es geht im Grunde darum, die Persönlichkeit zu mögen. Du magst einfach ein Individuum", erklärte Bella. Ob Mann oder Frau sei ihr also völlig egal, auf den Typ Mensch komme es an: "Ich mag es generell sexy."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de