Für Cathy Hummels (31) geht es auf der Karriereleiter noch weiter rauf! Die Ehefrau von Mats Hummels (30) und Mama des gemeinsamen Sohnemanns Ludwig Hummels (1) ist nicht nur aus dem Fernsehen bekannt, die 31-Jährige ist zudem eine waschechte Geschäftsfrau. Bei der Unique Fashion Show in Düsseldorf streckte sie ihre Fühler nun auch in Richtung Laufsteg aus – ein Abenteuer, von dem sie im Promiflash-Interview nur so schwärmte: "Es hat total viel Spaß gemacht. [...] Das ist halt für mich eine Ehre, neben der Moderation und der Tätigkeit als Unternehmerin heute die Show zu eröffnen."



