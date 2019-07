Julian F.M. Stoeckel (32), Micaela Schäfer (35) und Co. stöhnen munter drauf los – denn Olivia Jones (49) hat die erste Porno-Karaoke-Bar Deutschlands eröffnet. Promiflash war bei der großen Einweihungsparty auf der Hamburger Reeperbahn dabei und hat bei der Drag Queen mal nachgefragt, warum unser Land diesen schamlosen Schuppen dringend gebraucht hat: "Gerade in der heutigen Zeit, wo wir alle so viele Probleme haben, ist das die ideale Geschichte, um mal abzuschalten, mal die Sau rauszulassen und mal richtig Spaß zu haben", berichtete sie.



