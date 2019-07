Aktuell sind Michael Wendler (47) und seine Freundin Laura Müller (18) bei Das Sommerhaus der Stars zu sehen – und sind dabei verknallt wie eh und je. Ständig geht die 18-Jährige mit dem Schlagerstar auf Kuschelkurs. Auch auf Sex hatte das Pärchen während der Dreharbeiten eigentlich nicht verzichten wollen – und schmiedete bereits im Vorfeld Pläne, wohin es sich für ungestörte Schäferstündchen zurückziehen könnte. Ex-Sommerhaus-Bewohnerin Micaela Schäfer (35) kann da nur den Kopf schütteln, denn sie weiß: Die versiffte Finca ist dafür bestimmt nicht der richtige Ort.

Das Erotikmodel und sein Ex Felix Steiner (34) waren in der vergangenen Staffel dabei und kennen die Behausung daher bestens. Als Mica bei der Eröffnung von Olivia Jones' (49) Porno Karaoke Bar erfährt, dass der Wendler und seine Laura im Sommerhaus auf Tuchfühlung gehen wollen, ist sie total geschockt. "Das ist ja schrecklich. Also ich glaube, das haben die vor dem Sommerhaus gesagt, weil da ist es ekelhaft, das ist verkeimt, das ist dreckig. Da will man keinen Sex haben. Das ist widerlich", erzählt sie im Promiflash-Interview.

Das haben der Schlagerstar und seine Liebste mittlerweile auch schon festgestellt. Ursprünglich hatten sie gehofft, sich im Außenklo – dem einzigen Raum ohne Kameras – vergnügen zu können. Doch als sie das "Badezimmer" aus nächster Nähe betrachteten, sei ihnen ganz schnell die Lust vergangen.

Action Press/Defrance Michael Wendler und Laura Müller beim radio B2 Schlagerhammer

Chris Emil Janßen /ActionPress Micaela Schäfer bei der Eröffnung der Porno Karaoke Bar in Hamburg

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler

