Nach ihren erfolgreichen Tracks "Doggy" und "Dicke Lippen" hat Katja Krasavice (22) nun einen neuen Song am Start. In dem Musikvideo zu ihrer aktuellen Single "Gucci Girl" präsentiert sich die YouTuberin als sexy Barbie – und das natürlich leicht bekleidet. Doch hat das Lied auch Hit-Potenzial? Die User sind sich in den Kommentaren unter dem YouTube-Video uneinig. Einige feiern den Song, andere sind weniger begeistert.



