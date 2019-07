Da sind Julian (26) und Bibi Claßen (26) noch einmal mit dem Schrecken davon gekommen. Die Webstars wurden im vergangenen Oktober zum ersten Mal Eltern. Seitdem hält Baby Lio die beiden ganz schön auf Trab und versetzt sie hin und wieder auch in große Sorge. Erst kürzlich schrillten bei den beiden die Alarmglocken, als ihr Nachwuchs fast eine Wanze gegessen hätte. "Auf jeden Fall, wenn man in Google Wanzen eingibt, steht als erster Satz da: ‘Die meisten Wanzen-Arten sind für den Menschen ungiftig. Ja, cool! Mein Baby hat gerade auf einer Wanze rumgebissen, die wahrscheinlich ungiftig war", berichtet Julian in einem neuen YouTube-Video. Letztendlich gab es aber Entwarnung: Das Krabbeltier war zwar eklig, aber nicht giftig.



