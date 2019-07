Hinter diesem Foto steckt eine wichtige Nachricht! Natalia Osada (29) muss sich als alter Reality-TV-Hase immer wieder mit negativen Kommentaren und regelrechten Anfeindungen im Netz auseinandersetzen. Das kann auch schon mal am Selbstbewusstsein zehren – darf es aber nicht, wie die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin in der Vergangenheit schon häufiger betonte. Jetzt postete Natalia ein Nacktbild von sich und möchte ihren Followern damit eine besondere Message ans Herz legen!

Auf Instagram schreibt die hübsche Blondine: "Meine Lieben, ich weiß, für manche wird das Bild jetzt etwas gewagt sein, aber ich möchte damit einfach nur sagen, steht zu dem, wer ihr seid." Natürlich sei niemand perfekt, aber gerade die kleinen Fehler würden eine Person ausmachen. Dazu veröffentlicht die Wahl-Düsseldorferin ein Foto, auf dem sie sich splitterfasernackt am Strand räkelt. Dieses Selbstbewusstsein hatte Natalia allerdings nicht immer.

"Ich brauchte lange, um mich zu akzeptieren, so wie ich bin, ob mit kleinen Speckröllchen, Narben, schlaffer Haut oder Falten", gibt die Influencerin zu. Scheint ganz so, als ließe Natalia die Kritik mancher Follower endlich nicht mehr an sich heran.

Instagram / nataliaosada Reality-Sternchen Natalia Osada

Instagram / nataliaosada Natalia Osada, Influencerin

Florian Ebener / Getty Natalia Osada bei der Thomas Rath Show in Düsseldorf

