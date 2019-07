Erst kürzlich war der finnische Sänger Samu Haber (43) als Juror bei The Masked Singer zu Gast – und traf auf eine alte Bekannte. Er und seine Band Sunrise Avenue hatten vor über zehn Jahren die Single "Forever Yours" und darüber hinaus ein Video zu dem Song veröffentlicht, in dem auch Collien Ulmen-Fernandes (37) zu sehen ist! Nun erinnerte sich Samu an die guten, alten Zeiten zurück und erlaubte sich im Gespräch mit Collien ein gewagtes Urteil: "Du warst ja damals in meinem zweiten Sunrise Avenue-Video, damals nur heiß – aber jetzt bist du ja auch noch intelligent."



