Der The Masked Singer-Panther wurde demaskiert! Kurz vor dem Halbfinale wurde die Identität der Raubkatze nun enthüllt: In der Verkleidung steckte Schlagersängerin Stefanie Hertel (40). Rateteam-Mitglied Ruth Moschner (43) hatte die 40-Jährige schon länger im Verdacht. Dabei hatte sich Steffi allergrößte Mühe gegeben, um nicht aufzufliegen – besonders auf Social Media. "Vor allem überlegt man sich ja dann so im Vorfeld: 'Was könnte ich zur Ablenkung posten?' Ich hatte im Vorfeld dann schon irgendwelche Bilder aus der Schweiz und hab dann geschrieben: 'Bin gerade in der Schweiz unterwegs' – das war so schön unverfänglich", berichtete die Volksmusikerin auf der "The Masked Singer"-Pressekonferenz im Beisein von Promiflash.



