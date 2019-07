Inka Bause (50) kennt das Single-Leben mit all seinen Facetten! Schon seit über acht Jahren geht die Bauer sucht Frau-Moderatorin mittlerweile solo durchs Leben – und scheint damit eigentlich auch zufrieden zu sein. Immer wieder betont sie in Interviews, dass sie nicht unbedingt auf der Suche nach einem neuen Mann sei. Eine Sache fehlt Inka ohne Partnerschaft offenbar doch: zärtliche Zweisamkeit!

Das verrät die Schlagersängerin jetzt in einem Bunte-Interview. Auf die Frage, was sie an einer Beziehung am meisten vermisse, antwortet sie: "Hallo? Natürlich den Sex. Das sage ich auch immer meinen Bauern. Die trauen sich das nie zu sagen. Aber so ist es doch. Für Theater und Kino habe ich genug Menschen um mich herum." Trotzdem macht sie deutlich, dass sie nicht um jeden Preis einen Partner finden möchte: "Ich will den perfekten Mann für mich, und solange ich den nicht kriege, bleibe ich lieber allein."

Während Inka lieber weiter Single bleibt, geht bei ihren Bauern alles ein bisschen schneller. Bauer sucht Frau International-Teilnehmer Rainer hat seiner Auserwählten Saskia zum Beispiel gerade erst einen Antrag gemacht – und zwar dreieinhalb Wochen nach dem Kennenlernen!

ActionPress Inka Bause im Juli 2019

Anzeige

TVNOW Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

Anzeige

RTL Rainer, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de