Hakan Akbulut ist sich sicher: Seine Ex Jennifer Frankhauser (26) hat ihn mit einem Fotografen betrogen! In einem langen YouTube-Statement untermauert das Fitnessmodel seine Anschuldigungen – die nach Aussage des besagten Fotografen aber totaler Quatsch seien. Gegenüber Promiflash erklärte Dominik Krämer nun, dass er Jenny während der Berlin Fashion Week in einem Hotel besucht habe. Anschließend hätten sie in der Hotelbar etwas gegessen, was Hakan offenbar ganz und gar nicht gefiel: "Hakan hat das in meiner Instagram-Story gesehen und hat dann schon angerufen und geschrieben." Zudem sei Dominik seit zehn Jahren vergeben und darüber hinaus auch Vater einer einjährigen Tochter. "Ich würde das nie für eine schnelle Nummer im Hotel aufs Spiel setzen", versicherte er.



