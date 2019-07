Mit dem Wendler (47) hätte Iris Abel (51) unter keinen Umständen im Sommerhaus der Stars zusammenwohnen wollen! Die Vorjahressiegerin der Promi-WG sollte vor ihrem Einzug 2018 ihren absoluten No-Go-Mitbewohner nennen. Und als hätte sie es geahnt, dass der Schlagerstar möglicherweise eines Tages an der Show teilnehmen würde, lautete ihre Antwort: Michael Wendler, wie sie kürzlich im Promiflash-Interview verriet. Den Grund für ihre Antipathie nannte sie ebenfalls: "Er ist in der Vergangenheit, denken wir ans Dschungelcamp oder so, ein bisschen negativ aufgefallen. So ein bisschen arrogant und affig", sagte die Frau von Ex-Bauer sucht Frau-Kandidat Uwe (49).



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de