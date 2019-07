Jennifer Frankhauser (26) und Saskia Atzerodt (27) haben eine unschöne Gemeinsamkeit: Sie leiden beide an der Fettgewebe-Krankheit Lipödem. Die Das Sommerhaus der Stars-Gewinnerin hatte die Diagnose nur ein wenig früher als die Dschungelcamp-Königin erhalten. Seitdem stehen die beiden in Kontakt, wie Saskia nun gegenüber Promiflash verriet: "Also, die Jenny kenne ich nicht persönlich, aber wir haben uns ausgetauscht, als sie die Diagnose bekommen hat." Ob sich die beiden auch privat treffen und über ihre Erfahrungen sprechen, ist bisher noch nicht bekannt.



