Bei Yeliz Koc (25) und Johannes Haller (31) wird es ernster denn je! Die beiden ehemaligen Kuppelshow-Teilnehmer wünschen sich gemeinsamen Nachwuchs und planen diesen bereits jetzt für einen bestimmten Zeitpunkt. "Also, wir haben eigentlich schon beschlossen, nächstes Jahr kann es ruhig so weit sein", verriet Yeliz Promiflash auf der HelloBody Summer Party in Berlin. Johannes würde am liebsten sofort loslegen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de