Mit dem Älterwerden hat Sarah Connor (39) überhaupt kein Problem – im Gegenteil! Die Sängerin offenbarte in einem Radio-Interview mit Entertainerin Barbara Schöneberger (45), dass sie sich heute sogar viel lieber mag als früher. Und das hat einen ganz bestimmten Grund: "Einfach, weil es mir innerlich viel besser geht, weil ich ein viel glücklicherer, ausgeglichenerer Mensch bin." Außerdem beteuerte die vierfache Mama: "Wenn ich mir Fotos ansehe, war ich vielleicht zehn Kilo leichter und straffer, aber nicht glücklicher." Kein Wunder also, dass Schönheits-OPs für Sarah nicht in Frage kommen, wie die 39-Jährige weiter klarstellt.



