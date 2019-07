Sollte Michael Wendler (47) lieber auf Sex-Entzug gehen? Der Schlagersänger zog am vergangenen Dienstag mit seiner Freundin Laura (18) und sieben weiteren Promi-Paaren ins Sommerhaus der Stars. Doch trotz mangelnder Privatsphäre und getrennten Schlafzimmern wollen die Turteltauben nicht auf ihre gewohnte Dosis Matratzensport verzichten – und sehen sich in der bescheidenen Unterkunft nach geeigneten Plätzchen um. Davon rät ihnen die ehemalige "Sommerhaus"-Kandidatin Saskia Atzerodt (27) allerdings ab!

Saskia wisse zwar, dass man in dem Format die Möglichkeit habe, sich körperlich nahezukommen – doch die Zuschauer würden eben alles mitbekommen. "Ich meine, man hat überall Kameras, man ist nirgends unbeobachtet", mahnt die ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin im Promiflash-Interview. Sie legt dem Sänger einen guten Rat ans Herz: "Also, das sollte er sich überlegen, ob er zwei Wochen auf seine Laura sexuell verzichten kann oder ob ganz Deutschland ihn dabei beobachten darf."

Die Frischverliebten hatten sich schon im Vorfeld das Außenklo als Location für heimliche Schäferstündchen ausgesucht – schließlich wussten die beiden aus vorherigen Staffeln, dass dies der einzige nicht überwachte Raum ist. Doch beim Anblick des stillen Örtchens verging ihnen dann doch die Lust: "Wir wussten eben nicht, wie heruntergekommen diese Toilette ist, und das war wirklich übel", erklärte der 47-Jährige gegenüber RTL.

Nicole Kubelka / Future Image/Actionpress Laura Müller und Michael Wendler bei der Rostock Olé Party 2019

Instagram / saskia_atzerodt Reality-TV-Star Saskia Atzerodt

TVNOW Michael Wendler und Laura Müller in "Das Sommerhaus der Stars"

