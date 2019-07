Mit dieser Erkrankung hat Saskia Atzerodt (27) arg zu kämpfen! Die Sommerhaus der Stars-Gewinnerin leidet unter der hormonell bedingten Fettgewebe-Krankheit Lipödem, einer Fett-Verteilungsstörung. Wie sehr ihr dies zu schaffen macht, verriet sie nun gegenüber Promiflash: "Es ist definitiv so, dass man leidet. Gerade, wenn es so warm ist und die Beine volllaufen mit Wasser, das ist, wie wenn man Gewichte unten angehängt bekommt und dann läuft." Der Alltag der TV-Darstellerin ist dadurch äußerst eingeschränkt und auch die Kleiderwahl muss ständig an die Krankheit angepasst werden. "Wir können auch keine normalen Schuhe tragen, wir müssen wirklich Adiletten tragen, wenn es anfängt, vollzulaufen. Und auch dieser Druckschmerz, das ist so, als würde das Bein gleich platzen", erklärt Saskia weiter.



