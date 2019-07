Anne Wünsches (27) Mutter warf dem Ex-Freund ihrer Tochter Henning Merten kürzlich vor, keinen Unterhalt für die beiden gemeinsamen Kinder zu zahlen. Diese Anschuldigung wies der Netz-Star strikt von sich. Aber konnten Henning und Anne die Fronten inzwischen klären? "Ich habe es dann privat geklärt, so wie sich das auch gehört. Ich habe dann halt per Telefon angerufen und gesagt: 'Ey du, komm, reiß dich mal zusammen, du weißt, was ich gemacht habe'", betont der Influencer gegenüber Promiflash.



