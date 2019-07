Heiß, heißer, Miley Cyrus (26)! Die Musikerin liebt es, mit freizügigen Outfits und verruchten Auftritten auf der Bühne oder in ihren Musikvideos zu provozieren. Doch auch im Urlaub scheint die beliebte Sängerin an einer akuten Textil-Allergie zu leiden – was angesichts der aktuellen Rekordtemperaturen eigentlich auch kein Wunder ist. Wenn es nach Mileys Fans geht, darf die Hitzewelle aber sicher noch eine Weile anhalten: Bei den hochsommerlichen Temperaturen heizt die Blondine ihren Followern mit aufreizenden Urlaubsfotos derzeit nämlich zusätzlich ein!

Auf Instagram zeigt die 26-Jährige ihren Fans, wie sie ihren Sommer verbringt: Abkühlung findet die "Mother's Daughter"-Interpretin in ihrem Pool. Am liebsten entspannt Miley im kühlen Nass aber wohl auf ihren überdimensionalen Luftmatratzen. Auf ihnen posiert die Frau von Liam Hemsworth (29) in knappen Bikinis lasziv für die Kamera. Besonders aufreizend rekelte sich die Beauty für ihre Supporter zuletzt allerdings auf einer Couch: Während Miley mit ihrem Handy beschäftigt ist, streckt sie auf der Aufnahme ihren Hintern, der nur mit einem knappen Tanga bekleidet ist, der Linse entgegen.

Doch auch ein wenig Action darf für Miley trotz Hitze nicht fehlen. Die Schauspielerin verbindet hierfür das Klettern auf einen Baum mit sexy Tanzeinlagen – und das natürlich nur in Sport-BH und Radlerhose.

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus, Sängerin und Schauspielerin

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus, Musikerin

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus, Musikerin



