Fritz Wagner alias Kloß-Fritz ist zurück – und singt jetzt über ganz neue Freuden des Lebens! Vor sieben Jahren landete er als junger Lockenkopf mit "Thüringer Klöße" völlig überraschend einen YouTube-Hit, der heute über zehn Millionen Aufrufe hat. Inzwischen ist Fritz 20 Jahre alt, hat seine Ausbildung abgeschlossen und kann sich nach einem Rechtsstreit um frühere Verträge nun wieder in sein Hobby stürzen: Musik machen! "Es ist mir auch ein bisschen was dazwischen gekommen, sonst wäre ich schon viel früher dabei gewesen. Gerade die Fans, die ich habe, denen möchte ich gerne mal wieder was zeigen. Und natürlich möchte ich auch so weitermachen und immer wieder neue Musik rausbringen", erzählte Fritz im Promiflash-Interview. Erst Mitte Juli erfreute der Single-Mann seine Fans mit einem neuen Song – "Ich hab' ein Date".



