Hier modelt Heidi Klum (46) für ihren Bald-Ehemann Tom Kaulitz (29)! Am kommenden Wochenende soll es so weit sein: Die Laufsteg-Schönheit und der Tokio Hotel-Gitarrist geben sich angeblich demnächst das Jawort auf Capri. In Italien sind die zwei zumindest bereits mit ihren Familien angekommen und turteln vor Ort was das Zeug hält. Heidi selbst gewährte nun einen privaten Einblick des Trips: Sie postete sexy Bikini-Fotos von sich, die offenbar ihr Liebster geschossen hat!

Mit einem schlichten "Pizza und Spaghetti", kommentierte die 46-Jährige die Schnappschüsse auf Instagram, von italienischen Köstlichkeiten ist auf den heißen Bildern allerdings nichts zu erkennen. Stattdessen rekelt sich die Blondine ebenso strahlend wie lasziv auf einem Bett – am unteren Rand der Bademoden-Pics ist zudem ein Fuß zu sehen, der sicherlich zu Tom gehört. Obwohl die Vierfach-Mama in dem Retro-Bikini nicht allzu viel Haut zeigt, scheint sie trotzdem das liebste Motiv des Musikers zu sein: Gleich zehn Aufnahmen teilte Heidi vom privaten Shooting.

Dieses Mal saß in Sachen Fashion alles – das war vor Kurzem nicht so: Am vergangenen Sonntag zeigte die Germany's next Topmodel-Moderatorin, dass ihr Kleid direkt am Po gerissen war. Peinlich ist so eine textile Panne für sie aber ganz und gar nicht! Lachend bewegte sie ihre Hüften und gab dabei den Blick auf ihren Slip frei.

