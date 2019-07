Isabell Horn (35) kann endlich ihr zweites Kind in die Arme schließen! Mit einem Instagram-Posting verkündete die Schauspielerin die frohe Nachricht am Montag: Seit dem 18. Juli sind sie und Partner Jens Ackermann Eltern von zwei Kindern. Wie aus der Perspektive ihres Söhnchens schrieb Isa zu dem ersten Schnappschuss mit ihrem Kleinen: "Mami hatte gleich Freudentränen in den Augen, als ich das erste Mal auf ihre Brust gelegt wurde. Ich hingegen hatte einfach nur riesen Hunger und meine erste Milchmahlzeit in vollen Zügen genossen. Es grüßt euch das kleine Hörnchen mit Milchbart." Wie der kleine Mann heißt, verriet die Influencerin zwar noch nicht – aber damit hat sich die 35-Jährige schon bei ihrer Tochter Ella einen Monat Zeit gelassen.



