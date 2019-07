Cathy Hummels (31) lässt sich nicht so einfach unterkriegen! Neben ihrer Arbeit als Designerin ist die Ehefrau von Fußball-Profi Mats Hummels (30) auch als Influencerin ziemlich erfolgreich. Doch weil ihre Abonnentenzahl in den vergangenen Wochen einen mächtigen Sprung gemacht hat, wurde der Mutter des kleinen Ludwig Hummels (1) nun vorgeworfen, sie hätte ihre neuen Follower bezahlt, damit sie ihrem Account folgen. Jetzt wehrt Cathy sich vehement gegen diese Behauptung!

Via Instagram macht sie ihrem Ärger nun Luft: "Leider werde ich in den letzten Wochen immer wieder mit Schlagzeilen konfrontiert, die leider nicht der Wahrheit entsprechen. Von Fremdgehen bis Trennung ist die Rede. Und jetzt soll ich über 200.000 Likes gekauft haben in einem Monat?", wundert sich Cathy. Diese Aktion wäre doch viel zu auffällig und zu groß. "Hier versucht mir mal wieder jemand bewusst zu schaden", erklärt sich die 31-Jährige den Grund für das enorme Abonnentenwachstum.

"Mir ist meine Authentizität das Wichtigste", stellt Cathy daraufhin klar – deswegen werden harte Konsequenzen folgen: "Alles Weitere wird mein Anwalt regeln und wir versuchen herauszufinden, wer das war und sich vielleicht einen Spaß auf meine Kosten erlaubt hat." Glaubt ihr Cathy? Stimmt ab!

Instagram / catherinyyy Mats und Cathy Hummels

Anzeige

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels Ende Juli 2019

Anzeige

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Designerin und Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de