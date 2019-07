Jake Paul (22) und Tana Mongeau (21) sind buchstäblich mit einer Knaller-Party ins Eheleben gestartet! Nachdem der YouTube-Star erst im Juni um die Hand seiner Kollegin angehalten hatte, stieg am Sonntag in Las Vegas die Hochzeitsparty. Natürlich hielten die Online-Giganten und ihre Gäste, darunter auch Logan Paul (24) als Jakes Trauzeuge, alles in Instagram-Storys fest – und die Fans bekamen nicht nur Turtel-Momente zu sehen: Tana schmiss sich in drei aufregende Braut-Looks und wurde kurz nach ihrem Jawort mit einem Glas beworfen, was eine heftige Prügelei auslöste. Kurz darauf schien die Stimmung wieder lockerer und die frisch Verheirateten feierten verliebt weiter – aber ganz ohne Chaos geht es bei den YouTube-Skandalnudeln eben nicht!

