Chryssanthi Kavazi (30) hat sich vom GZSZ-Set verabschiedet! In wenigen Monaten werden die Schauspielerin und ihr Mann Tom Beck (41) zum ersten Mal Eltern. Um sich voll und ganz auf die bevorstehende Geburt konzentrieren zu können, stand die 30-Jährige am Freitag vorerst zum letzten Mal für die Vorabendserie vor der Kamera. In ihrer Instagram-Story hielt die Bald-Mama einige Einblicke fest. Was Chryssanthi alles mit ihren Kollegen Iris Mareike Steen (27), Gamze Senol und Co. erlebt hat, erfahrt ihr im Video!



