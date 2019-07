Sommer, Sonne, Entspannung? Nicht bei Ennesto Monté (44) und Anastasiya Avilova (30)! Eigentlich hatte das Pärchen es sich kürzlich auf Mallorca gut gehen lassen wollen, doch die einstige Temptation Island-Kandidatin packte schließlich vorzeitig ihre Koffer. Der Grund? Sie und Ennesto hatten Jobs zu erledigen, die Zweisamkeit sei einfach zu kurz gekommen. Haben sich die Wogen mittlerweile wieder geglättet? "Ja, wir sind voll happy. Das war alles ein bisschen durcheinander, aber wir kennen das nicht anders. Das ist doch normal. Also ich denke, das ist in jeder Beziehung so. Und jetzt ist schon wieder alles gut", beteuerte Anastasiya im Promiflash-Interview, worauf Ennesto sich amüsierte: "Ich denke nicht, dass der Urlaub ins Wasser gefallen ist. Eher sind wir ins Wasser gefallen."



