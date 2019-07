Hat er um ihre Hand angehalten oder nicht? Seit Wochen wird über eine Verlobung von Oliver Pocher (41) und seiner Freundin Amira M. Aly spekuliert. Der Auslöser für die Gerüchte um eine bevorstehende Hochzeit war ein dicker Klunker am linken Ringfinger des Models. Auf die Frage von RTL, ob man gratulieren könne, gab sich der Comedian geheimnisvoll: "Ich freue mich immer, bin so fröhlich in meinem Leben. Und da kann man machen, was man will."



