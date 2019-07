David Hasselhoff (67) macht's mit Jasmin Wagner (39)! "The Hoff" und Blümchen gehören zu den Musik-Ikonen der 90er Jahre. Ihre Songs wie "I've Been Looking For Freedom" oder "Boomerang" haben mittlerweile Kultstatus und nun haben sich die beiden für ein musikalisches Projekt zusammengetan. Im schrillen Musikvideo zu ihrer Uptempo-Nummer "Summer Go Away" geht es heiß her – knappe Strand-Outfits und verrückte Dance-Moves eingeschlossen. Dabei handelt das Lied eigentlich von einer Trennung...



