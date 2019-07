Ob es bei diesen Bildern überhaupt noch eines Liebes-Outings bedarf? Shawn Mendes (20) und Camila Cabello (22) geraten immer wieder in die Schlagzeilen. Der Grund: Den Popstars wird seit geraumer Zeit eine Liaison nachgesagt. Nach den ersten süßen Turtel-Pics der "Señorita"-Interpreten zeigen sich die beiden in einem Pool in Miami nun so heftig knutschend wie nie zuvor – und stehen damit total offen zu ihrem Techtelmechtel!



