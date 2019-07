40 Jahre Jason Momoa – das muss gebührend gefeiert werden! Streng genommen darf der "Aquaman"-Darsteller erst am 1. August die runde Zahl an Geburtstagskerzen auspusten, aber so lange konnten seine Freunde wohl nicht mehr warten. In einem YouTube-Video hielt Jason (39) die Überraschungsparty fest, bei der unter anderem seine Game of Thrones-Ehefrau und enge Freundin, Schauspielerin Emilia Clarke (32), dabei war. Ein weiterer Promi-Gast: Vampire Diaries-Star Ian Somerhalder (40)!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de