Was für ein grausames Verbrechen! Wie das Newsportal Star Hit berichtet, wurde die Influencerin Ekaterina Karaglanova am Montag ermordet in ihrer Wohnung aufgefunden – sie wurde nur 24 Jahre alt. Auch wenn bisher noch keine Festnahme erfolgt ist, ist eine bestimmte Person ins Visier der Ermittler geraten: Erst vor wenigen Wochen hatte sich die Russin von ihrem Freund getrennt. Aktuell besteht zumindest die Möglichkeit, dass ihr Ex-Partner für die Tat verantwortlich ist.



