Hat sich Laura Müller (19) beim ersten Treffen mit Michael Wendler (47) etwa doch nicht so geziert? Neulich plauderten die Turteltauben in Das Sommerhaus der Stars aus, wie ihr Kennenlernen in Berlin abgelaufen sei. Nach einem Konzert habe der Schlagersänger die Schülerin mit aufs Hotelzimmer genommen. Laut eigener Aussage habe sie ihn aber "nicht rangelassen". Ein Spiel in der zweiten Folge entlarvt dieses Statement als Notlüge: Bei einem Intim-Quiz verrät Laura, dass es sehr wohl beim ersten Date zu Sex gekommen sei!

In der zweiten Sommerhaus-Episode stellen sich die Promipaare der Challenge "Du blöder Mixer", wobei die Herren der Schöpfung Quizfragen zu ihrem Liebesleben mit ihrer Partnerin beantworten. Bei einer falschen Antwort bekommt die Dame eine Ladung gemixte Essensreste über den Kopf geschüttet. Laura fragt den Wendler: "Nach wie vielen Dates hatten wir das erste Mal Sex?" Und er antwortet: "Ich würde sagen, beim zweiten Mal." Daraufhin belehrt ihn der Teenager unter Tränen eines Besseren: "Beim ersten Mal, Schatz. Nach dem ersten Mal." Hat der 47-Jährige zuvor also nicht die Wahrheit gesagt, als er berichtete, Laura sei ihm bei Treffen Nummer eins nicht nähergekommen?

Ob Michael die Tatsachen verdreht hat, lässt sich nicht zweifelsfrei bestätigen. Immerhin könnte es sein, dass mit dem ersten Date nicht das erste Aufeinandertreffen in Berlin gemeint ist. Dennoch dürfte es die Zuschauer überraschen, dass Laura und der Entertainer schon nach einer oder zwei Verabredungen in die Kiste gestiegen sind.

TVNOW / Max Kohr Michael Wendler und Laura Müller beim Spiel "Du blöder Mixer"

TVNOW / Max Kohr Laura Müller und Michael Wendler in "Das Sommerhaus der Stars"

TVNOW / Max Kohr Laura Müller in "Das Sommerhaus der Stars"

